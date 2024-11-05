إخلاء سبيل مسئولى مركز شباب سجين بالغربية فى واقعة وفاة طالب

الغربية - مصطفى عادل

أخلت نيابة مركز قطور بمحافظة الغربية، سبيل مسئولى مركز شباب سجين الكوم، فى واقعة سقوط عارضة مرمى المركز، على طالب أثناء تواجده بالملعب ووفاته، بعد أن تسلل للملعب، وحاول هو ومجموعة من الصبية تحريك المرمى، من مكانها مما أدى إلى سقوطها عليه وأحدثت إصابته التى أودت بحياته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، وتحريات المباحث، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة، أن الطالب المتوفى، حاول وعدد من الصبية تحريك المرمى أكثر من مرة مما أدى إلى خلعه من مكانه وسقوطه.

ونعت مديرية الشباب والرياضة بالغربية الطالب محمود البرى، والذى وافته المنية، إثر سقوط مرمى كرة القدم علية وتتوجه المديرية بخالص العزاء لأسرة الفقيد.



