اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 28 قضية متنوعى خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 10:49 ص
أمن المنافذ يضبط 28 قضية متنوعى خلال 24 ساعة أمن المنافذ - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد في ضبط قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة في ضبط قضية.

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط 2668 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 28 قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 246 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم تنفيذ 3 قضايا.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.







أمن المنافذ بوزارة الداخلية

أمن المنافذ

وزارة الداخلية




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