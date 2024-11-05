اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 05:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أسهم أوروبا تغلق على انخفاض عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 04:00 ص
أسهم أوروبا تغلق على انخفاض عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية أسهم أوروبا
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أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض، مع ترقب المتداولين الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها الثلاثاء.


وسجل مؤشر "ستوكس يوروب 600" للأسهم الأوروبية انخفاضًا بنسبة 0.33% بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى 509 نقاط، كذلك تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.56% بمقدار 107 نقاط ليصل إلى 19147 نقطة.


كما تراجع مؤشر "كاك 40" للأسهم في البورصة الفرنسية بنسبة 0.50% بمقدار 37 نقطة ليصل إلى 7371 نقطة، وخسر مؤشر IBEX 35 ببورصة إسبانيا بنسبة 0.32% بمقدار 37 نقطة ليصل إلى 11805 نقاط.


وانخفض مؤشر FTSE MIB ببورصة الأسهم الوطنية الإيطالية بنسبة 0.39% بمقدار 135 نقطة ليصل إلى 34540 نقطة.


فيما ارتفع مؤشر (فوتسي 100) ببورصة لندن البريطانية بنسبة 0.9% بمقدار 7 نقاط ليصل إلى 8184 نقطة.


وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية أن الأسواق العالمية تستعد لأسبوع مهم، وقد تعتمد بصورة كبيرة على الحزب الذي سيتولى قيادة الكونجرس الناتج عن التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.


ومن المحتمل أن يحافظ مجلس النواب والشيوخ الأمريكيان المنقسمان، على الوضع السياسي الراهن للولايات المتحدة ذات أكبر اقتصاد في العالم، ومع ذلك، قد تكون هناك خطط إنفاق جديدة أو إصلاح ضريبي.







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