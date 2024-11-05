أخبار 24 ساعة.. توجيه بإضافة معلمي الأول الإعدادى لحافز تطوير التعليم

كتب: محمد الأحمدى

سلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزيرة التضامن تصدر قرارا بتعيين أسامة السيد نائبا لرئيس بنك ناصر الاجتماعى

وزير التعليم يبحث التوسع فى مدارس البكالوريا مع هيئة "البكالوريا الدولية"

وزيرة التضامن تبحث مع وزيرة التنمية بقطر ملفات الأسرة والتمكين الاقتصادي

التعليم العالى: تكليف أسامة نور بتسيير أعمال الإدارة العامة لشئون المعاهد

وزير العمل يلتقى مُمثلي شركات إلحاق عمالة موسم حج 2025

وزيرة التضامن ووزيرة التنمية الاجتماعية بقطر يتفقدان معرض ديارنا

وزارة التعليم توجه بإضافة معلمي الأول الإعدادى لحافز تطوير التعليم

البيئة تنظم حوار السياسات لمناقشة توصيات تقرير مراجعة سياسة النمو الأخضر لمنظمة التعاون الاقتصادي

وزارة التموين تمد المنافذ بالسلع المدعمة لصرف مقررات نوفمبر لأصحاب البطاقات

وزارة التعليم تتيح فيديو للتوعية بحملة المدرسة مكان لينا كلنا

وزير الإسكان: مصر تمتلك قصصا ملهمة فى العمران والتطوير الحضرى

وزير الزراعة: 7.1 مليون طن صادرات مصر الزراعية بقيمة 4.1 مليار دولار