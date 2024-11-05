أخبار 24 ساعة.. توجيه بإضافة معلمي الأول الإعدادى لحافز تطوير التعليم

سلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزيرة التضامن تصدر قرارا بتعيين أسامة السيد نائبا لرئيس بنك ناصر الاجتماعى
وزير التعليم يبحث التوسع فى مدارس البكالوريا مع هيئة "البكالوريا الدولية"
وزيرة التضامن تبحث مع وزيرة التنمية بقطر ملفات الأسرة والتمكين الاقتصادي
التعليم العالى: تكليف أسامة نور بتسيير أعمال الإدارة العامة لشئون المعاهد
وزير العمل يلتقى مُمثلي شركات إلحاق عمالة موسم حج 2025
وزيرة التضامن ووزيرة التنمية الاجتماعية بقطر يتفقدان معرض ديارنا
وزارة التعليم توجه بإضافة معلمي الأول الإعدادى لحافز تطوير التعليم
البيئة تنظم حوار السياسات لمناقشة توصيات تقرير مراجعة سياسة النمو الأخضر لمنظمة التعاون الاقتصادي
وزارة التموين تمد المنافذ بالسلع المدعمة لصرف مقررات نوفمبر لأصحاب البطاقات
وزارة التعليم تتيح فيديو للتوعية بحملة المدرسة مكان لينا كلنا
وزير الإسكان: مصر تمتلك قصصا ملهمة فى العمران والتطوير الحضرى
وزير الزراعة: 7.1 مليون طن صادرات مصر الزراعية بقيمة 4.1 مليار دولار
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