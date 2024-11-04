وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف وتتعهد باستمرار دعم أوكرانيا

كييف (أ ش أ)

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، استمرار بلادها فى دعم أوكرانيا التى تحتاج إلى المزيد من الدعم لضمان قدرتها على الاستمرار مع اقتراب فصل الشتاء وهو الثالث منذ بدء العملية العسكرية الروسية .

وقالت "بيربوك" - في تصريح لدى وصولها إلى كييف فى زيارتها الثامنة لأوكرانيا ، حسبما أوردت وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية - "ن بلادها تقدم الدعم ليس فقط حتى يتمكن الأوكرانيون من البقاء على قيد الحياة في الشتاء، بل حتى تتمكن بلادهم من البقاء على قيد الحياة " .

ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الخارجية الألمانية، التي كان آخر زيارة لها لأوكرانيا في شهر مايو الماضي، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيرها الأوكراني "أندري سيبيا" أثناء وجودها في كييف.

وأكدت "بيربوك" أن ألمانيا مددت مؤخرا مساعداتها الطارئة في مجال الطاقة لأوكرانيا بمبلغ إضافي قدره 170 مليون يورو (27ر185 مليون دولار) لمساعدة أوكرانيا على مواجهة تضرر محطات التدفئة وخطوط الكهرباء.