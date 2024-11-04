واشنطن تستعد للانتخابات بسور حول البيت الأبيض و3300 ضابط تأمين.. صور

كتبت : نهال أبو السعود

تستعد واشنطن العاصمة لفوضى محتملة بعد يوم الانتخابات حيث قامت السلطات بتجميع الحواجز حول المباني الحكومية بما في ذلك مقر إقامة نائبة الرئيس كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الامريكية وقام أصحاب الأعمال بإغلاق واجهات المتاجر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، تأتي سلسلة التدابير الأمنية عشية السباق الرئاسي بين المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس والذي كشف عن انقسامات عميقة وتوترات متزايدة في الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة أن جهاز الخدمة السرية وضع أسوار معدنية بارتفاع 8 أقدام حول البيت الأبيض ومنزل هاريس رغم تحذير المسؤولين من عدم وجود تهديدات محددة بالعنف في هذا الوقت، كما كان السياج المعدني حول مجمع وزارة الخزانة بينما كان لدى الكابيتول حواجز مؤقتة لرفوف الدراجات حول محيطه، وفقًا للصحيفة كما أنه من المقرر وضع تدابير أمنية خارج مركز مؤتمرات ويست بالم بيتش في فلوريدا.



واشنطن



واشنطن



واشنطن

قالت وكالة الخدمة السرية في بيان لواشنطن بوست: "تعمل الخدمة السرية بشكل وثيق مع الشركاء الفيدراليين والولائيين والمحليين في واشنطن العاصمة ومقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا لضمان مستويات مرتفعة من السلامة والأمن في يوم الانتخابات.. هذه التحسينات ليست استجابة لأي قضية محددة ولكنها جزء من استعدادات السلامة العامة واسعة النطاق لانتخابات يوم الثلاثاء"، كما عمل أصحاب الأعمال الخاصة والممتلكات على إغلاق النوافذ والمداخل على مستوى الشارع في حالة اندلاع أعمال عنف في العاصمة



واشنطن

تأتي المخاوف المتزايدة بعد أربع سنوات من أعمال الشغب في 6 يناير في مبنى الكابيتول واحتجاجات مايو 2020 على مقتل جورج فلويد والتي تحولت إلى أعمال عنف. كما اندلعت الفوضى قبل وبعد تنصيب ترامب عام 2017 حيث حطم المتظاهرون نوافذ وسط المدينة واشتبكوا مع الشرطة، كما تم حراسة المباني الحكومية بسياج أمني قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

بالإضافة إلى السياج الذي تم تركيبه حديثًا، أعلنت شرطة العاصمة أنه اعتبارًا من الساعة 7 مساءً يوم الاثنين، سيكون هناك إغلاق للشوارع وقيود على وقوف السيارات تحسبًا لحفل ليلة الانتخابات لهاريس في حرم جامعة هوارد، ويقال إن جميع ضباط الشرطة المتاحين في المدينة والبالغ عددهم 3300 ضابط من المتوقع أن يعملوا في نوبات مدتها 12 ساعة خلال الانتخابات.



