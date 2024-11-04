هجوم على متن قطار فى باريس.. والسلطات الفرنسية تلغى بعض الرحلات

وكالات الأنباء

أصيب 4 أشخاص فى العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين، بهجوم وقع باستخدام فأس صغير على متن قطار محلى، وذلك وفق بيان صادر عن الشرطة الفرنسية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، حسبما نقل موقع "الحرة"، إن الهجوم في منطقة باريس يعد "عملا انتقاميا"، مشيرة إلى إصابة شخصين بإصابات خطيرة، واثنين آخرين بإصابات طفيفة.

ولم تتضح على الفور ملابسات الحادث.

وكتبت الشركة الوطنية للسكك الحديدية المشغلة للقطارات عبر منصة " إكس"، أن "حادثا وقع صباح اليوم على متن قطار أوزور-لا فيراري".

وأضافت أن أفراد الشرطة وقطاع الإطفاء "تواجدوا في مكان الواقعة"، دون أن ترد مزيد من التفاصيل بشأن الحادث، لكن المنشور أفاد بأنه تم إلغاء بعض رحلات القطارات.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن خلافا تصاعد على متن القطار، مما أسفر عن إصابة شخص بضربة في الرأس، في حين تم قطع يد آخر.