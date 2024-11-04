هاريس تغازل الأمريكيين بأصولها الآسيوية بـ5 مقالات قبل ساعات من التصويت

كتبت : نهال أبو السعود

كتبت كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الامريكية سلسلة مقالات في 5 صحف أمريكية آسيوية تدعو فيها أعضاء الدائرة الانتخابية التي يبلغ عدد الناخبين فيها 15 مليونًا للانضمام إليها في "النضال من أجل الحرية".

كتبت هاريس في كل عمود: "هناك الكثير على المحك في هذه الانتخابات، والامريكيون مستعدون لقلب الصفحة على فوضى الماضي. أنتم تستحقون زعيمًا لا يراك فقط، بل يقف معك".

وصممت هاريس كل مقال من المقالات الخمسة وفقًا للعرق المحدد الذي تلبيه الصحف في محاولة للتحدث إلى كل مجتمع على وجه التحديد وفي حديثها عن الامريكيين الفيتناميين، استشهدت بقصص العديد من أفراد المجتمع الذين فروا إلى الولايات المتحدة عندما سقطت فيتنام الجنوبية في عام 1975.

وكتبت هاريس: "مع اقترابنا من الذكرى الخمسين لسقوط سايجون، فإننا نفكر في الرحلة غير العادية التي خاضتها الجالية الامريكية الفيتنامية، التي يبلغ تعدادها الآن أكثر من مليوني شخص. إن مرونتكم تتألق من خلال المجتمعات المزدهرة التي بنيتموها. إن قصتكم هي قصة امريكا: تذكير قوي بأن الحرية هي شيء يجب علينا جميعًا أن نعتز به ونحميه".

وفي العمود المخصص للفلبينيين، أشادت هاريس بقرون من الهجرة الفلبينية إلى الولايات المتحدة والدور "المتكامل" الذي يلعبه الفلبينيون في نظام الرعاية الصحية الاقتصادي الامريكي، قائلة إنهم في "قلبها".

مع جنوب آسيا، ربطت هاريس دعوتها للدعم بقصة والدتها، شاميالا جوبالان، التي هاجرت إلى الولايات المتحدة من الهند، زارت هاريس الهند بانتظام عندما كانت طفلة وقضت وقتًا مع جدها، بي في جوبالان، المناضل من أجل الحرية في الهند، وكتبت: "أتذكر أن جدي علمني دروسًا ليس فقط حول ما يعنيه وجود الديمقراطية ولكن الحفاظ عليها لقد ألهمت هذه الدروس اهتمامي بالخدمة العامة في البداية. وما زالت ترشدني اليوم - كنائبة للرئيس وكمرشحة لرئاسة الولايات المتحدة".

ومع الأمريكيين الصينيين، كتبت هاريس عن العنف وكراهية الأجانب التي واجهتها الجالية أثناء الوباء في عهد إدارة ترامب، وتعهدت بحماية المجتمع والوقوف معهم، وقالت: "دونالد ترامب رجل غير جاد، لكن عواقب عودته إلى البيت الأبيض خطيرة للغاية لقد حرض على الكراهية ضد الأميركيين الصينيين وشتم المهاجرين لصرف الانتباه عن إخفاقاته"

مع الأمريكيين الكوريين، كتبت هاريس عن كيف كانت قصة والدتها عن الهجرة إلى الولايات المتحدة والعمل على بناء حياة أفضل لها ولأختها مماثلة لقصة "الكثير من الأمهات الكوريات".

وفي كل عمود، تحدثت هاريس أيضًا عن جذورها في الطبقة المتوسطة ووعود حملتها ببناء "اقتصاد الفرص" الذي من شأنه أن يخفض الضرائب على ملايين الامريكيين، ويزيد من خصم نفقات بدء التشغيل بمقدار عشرة أضعاف، ويوفر ما يصل إلى 25 ألف دولار كمساعدة في الدفعة الأولى لمشتري المنازل الجدد.