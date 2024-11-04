اليوم السابع
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نقيب السكة الحديد: ضم علاوة 2023 لصندوق نهاية الخدمة للمحالين للمعاش من 2 يوليو 2023

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 10:10 ص
نقيب السكة الحديد: ضم علاوة 2023 لصندوق نهاية الخدمة للمحالين للمعاش من 2 يوليو 2023 عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد
كتبت آية دعبس

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أعلن عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، أنه بناء على طلب النقابة العامة، صدر قرار الخبير الاكتواري بعد عمل الدراسات اللازمة بالموافقة على ضم علاوة 2023 لصندوق نهاية الخدمة، للعاملين المحالين للمعاش اعتبارا من 2 يوليو 2023 .

وأضاف عبد الفتاح فكري، أن الصندوق يصرف حاليا 110 أشهر، على أساسي 2022، وقد سعت النقابة العامة من خلال مكتب خبير اكتواري لضم علاوة 2023 للعاملين الذين أحيلوا للمعاش بعد الأول من يوليو 2023 والتوجية بإنهاء مستحقات العاملين طبقا لما ورد بدراسة الخبير الاكتواري .

أما المحالين للمعاش بعد أول يوليو 2023 وانتهت اجراءات صرف الصندوق لهم، يتم احتساب الفروق المالية المترتبة على ضم علاوة 2023 وصرفها لهم بأثر رجعي .

وتقدم رئيس النقابة بالشكر لقيادات الهيئة والصندوق على التعاون المستمر لمصلحة العاملين .

وأكد عبد الفتاح فكري على أن النقابة لا تدخر جهدا ، في المطالبة بحقوق العاملين المشروعة.

 







نقابة السكة الحديد

نقيب السكة الحديد

صندوق نهاية الخدمة للعاملين بالسكة الحديد



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