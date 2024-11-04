نصائح لتفادي حوادث التصادم بعد سقوط أمطار في القاهرة والجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شهدت محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين، سقوط أمطار في عدة مناطق، خاصة بمنطقة وسط البلد، وتقدم الإدارة العامة للمرور بعض النصائح، لتفادي الحوادث المرورية، الناتجة عن سقوط الأمطار ومنها:

1- السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

2- التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

3- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

4- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلو متر بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلو متر يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترا بينك والسيارة التى أمامك على الأقل.

5- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كى لا تنزلق السيارة يمينا أو يسارا.

6- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينا أو يسارا فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

7- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن البحيرة تحت تأثير الخلايا الرعدية يصاحبها سقوط أمطار رعدية ومتوسطة على أغلب المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تمتد السحب الممطرة على المناطق الداخلية ولكن تكون شدتها أقل حدة، أما القاهره الكبرى على موعد مع سقوط أمطار خفيفة مع تقدم الوقت.



ويشهد الطقس اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر ، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الإثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.