مصرع 9 أشخاص جراء ثوران بركان جبل لووتوبى لاكى فى إندونيسيا

وكالات الأنباء

لقى تسعة أشخاص على الأقل حتفهم ، جراء ثوران بركان جبل لووتوبى لاكى لاكى فى شرق إندونيسيا، مما أدى إلى قذف أعمدة متفجرة من الحمم البركانية وإجبار السلطات على إخلاء العديد من القرى المجاورة.

وذكرت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية أن بركان جبل لووتوبي لاكي لاكي الواقع على جزيرة فلوريس في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية ثار مساء أمس الأحد.. مشيرة إلى أن مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية أمر بإخلاء دائرة نصف قطرها أكثر من 4 أميال.

وقال هادي ويجايا المتحدث باسم مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية إن البركان انفجر مما أدى إلى قذف عمود أحمر ناري من الحمم البركانية والرماد البركاني والصخور.. مشيرا إلى أن الحمم البركانية النارية والصخور أصابت أقرب القرى على بعد ميلين من البركان مما أدى إلى حرق وإتلاف منازل السكان.

وفي السياق نفسه، قال هيرونيموس لاماوران المسئول المحلي في منطقة شرق فلوريس إنه حتى صباح يوم الاثنين لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم، موضحا أن ثوران البركان أصاب سبع قرى.

وأضاف: "لقد بدأنا إجلاء السكان منذ صباح اليوم إلى قرى أخرى" تقع على بعد حوالي 13 ميلاً من الحفرة، لافتا إلى أن القرى الأقرب كانت مغطاة برماد بركاني كثيف صباح اليوم .. في حين لا تزال السلطات تجمع البيانات حول عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والمباني المتضررة.

وتقع إندونيسيا في "حلقة النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع فوق صفائح تكتونية متعددة، ويأتي هذا الانفجار بعد سلسلة من الانفجارات لبراكين مختلفة في إندونيسيا ففي مايو الماضي، أدى بركان جبل إيبو على جزيرة هالماهيرا النائية إلى إجلاء السكان من سبع قرى، كما ثار بركان روانج في شمال سولاويزي في الربيع، مما دفع السلطات إلى إجلاء أكثر من 12 ألف شخص.

وفي ديسمبر الماضي، أدى ثوران مفاجئ في جبل مارابي في مقاطعة غرب سومطرة إلى مصرع عشرين متسلقًا كانوا في طريقهم إلى أعلى الجبل الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 9480 قدمًا.