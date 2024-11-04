اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 2 من الحرس الثورى فى تحطم طائرة جنوب شرق إيران

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 09:49 ص
مصرع 2 من الحرس الثورى فى تحطم طائرة جنوب شرق إيران تحطم طائرة ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أودى تحطم طائرة مروحية صغيرة (gyroplane)، اليوم الاثنين، فى جنوب شرق إيران بحياة عنصرين من الحرس الثورى الإيرانى، بحسب وكالة مهر الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الحرس الثورى، أعلن اليوم الاثنين عن تعرض طائرة "جايرو بلن"  تابعة للقوة البرية للحرس الثورى، لحادث أثناء قيامها بعمليات قتالية في منطقة "سيركان" الحدودية الجنوبية الشرقية.

وأوضح البيان: "أن قائد لواء نينوى بمحافظة غلستان "العميد حميد مازندراني" وطيار طائرة "جايرو بلن"، "حميد جندقي" لقيا مصرعهما اثر وقوع الحادث.







ايران

الحرس الثورى الايرانى

تحطم طائره ايرانيه

تحطم طائره للحرس الثورى




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