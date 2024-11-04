مصرع 2 من الحرس الثورى فى تحطم طائرة جنوب شرق إيران

وكالات الأنباء

أودى تحطم طائرة مروحية صغيرة (gyroplane)، اليوم الاثنين، فى جنوب شرق إيران بحياة عنصرين من الحرس الثورى الإيرانى، بحسب وكالة مهر الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الحرس الثورى، أعلن اليوم الاثنين عن تعرض طائرة "جايرو بلن" تابعة للقوة البرية للحرس الثورى، لحادث أثناء قيامها بعمليات قتالية في منطقة "سيركان" الحدودية الجنوبية الشرقية.

وأوضح البيان: "أن قائد لواء نينوى بمحافظة غلستان "العميد حميد مازندراني" وطيار طائرة "جايرو بلن"، "حميد جندقي" لقيا مصرعهما اثر وقوع الحادث.