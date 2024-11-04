مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر اصطدام سيارة بعامود إنارة في الهرم

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين إثر حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة أعلى الطريق السياحى بمنطقة الهرم، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق السياحى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارة بعمود إنارة وأسفر الحادث عن وفاة شخص وأصيب 4 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.