اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2024 05:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع شخص أثناء عبوره طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى في البحيرة

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 05:16 م
مصرع شخص أثناء عبوره طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى في البحيرة جثه
البحيرة -ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه، إثر اصطدامه بسيارة مسرعة بمركز إيتاى البارود بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع شخص فى العقد الرابع من العمر إثر اصطدامه بسيارة أثناء عبوره طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من كوبرى إيتاى البارود بالبحيرة.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

 







مصرع شخص

زراعى البحيرة

إيتاى البارود

محافظة البحيرة

حوادث البحيرة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة