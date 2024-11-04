مصرع شخص أثناء عبوره طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى في البحيرة

البحيرة -ناصر جودة

لقى شخص مصرعه، إثر اصطدامه بسيارة مسرعة بمركز إيتاى البارود بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع شخص فى العقد الرابع من العمر إثر اصطدامه بسيارة أثناء عبوره طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من كوبرى إيتاى البارود بالبحيرة.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.