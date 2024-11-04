مصرع شاب عقب إصابته بطلق نارى بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى البلينا المركزى شاب يبلغ من العمر 20 سنة، على إثر إصابته برش خرطوش أعلى الصدر وتوفى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة، وذلك على إثر خروج طلقة من سلاح كان بحوزة صديقه أثناء عبثه به داخل حظيرة ماشية بدائرة مركز البلينا.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة شاب بطلق نارى وتوفى متأثراً بإصابته وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوصول المدعو محمد م ع ع 20 سنة طالب إلى مستشفي البلينا المركزي مصاباً " برش خرطوش أعلي الصدر وتوفـي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

وبسؤال عم المتوفـي المدعو عصام ع ع ع 40 سنة موظف ومقيم بذات الناحية أثناء تواجد نجل شقيقه المذكور بحظيرة ماشية ملحقه بمنزله وبرفقته صديقه المدعو كريم ع ا ر 18 سنة طالب ومقيم بذات الناحية وحال عبث الأخير بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ أحدثت إصابته التي أودت بحياته ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.