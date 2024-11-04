مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الثالث عشر بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لفظ شابا فى بداية العشرينات أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته إثر سقوطه من الطابق الثالث عشر بعقار بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الأحرار، بوصول " الحاج ه ا ج " 19 عاما، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الشاب التى أودت بحياته إثر سقوطه من علو بالطابق الثالث عشر بعقار ناحية الغشام القومية نطاق قسم ثانى الزقازيق، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الواقعة.