اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2024 09:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع سيدة وإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى نقل وسيرفيس بالبحيرة

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 08:35 م
مصرع سيدة وإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى نقل وسيرفيس بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت سيدة مصرعها، بينما أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم  سيارتى نقل وسيرفيس بمركز إدكو بالبحيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تلقت إخطاراً بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة سيرفيس بطريق إدكو - رشيد أمام مزلقان الملح بنطاق مركز إدكو.

أسفر الحادث عن وفاة "ه .ح.م" 50 عاما، وكذلك إصابة 6 أشخاص آخرين بكسور وجروح مختلفة، وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو وكذلك نقل المصابين إلى ذات المستشفى للعلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.







حوادث البحيرة

مركز ادكو

مصرع سيدة

حادث سير

تصادم سيارتين




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة