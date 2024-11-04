مصرع سيدة وإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى نقل وسيرفيس بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقيت سيدة مصرعها، بينما أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل وسيرفيس بمركز إدكو بالبحيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تلقت إخطاراً بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة سيرفيس بطريق إدكو - رشيد أمام مزلقان الملح بنطاق مركز إدكو.

أسفر الحادث عن وفاة "ه .ح.م" 50 عاما، وكذلك إصابة 6 أشخاص آخرين بكسور وجروح مختلفة، وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو وكذلك نقل المصابين إلى ذات المستشفى للعلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.