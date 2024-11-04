مصرع ربة منزل اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع في أبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

سقطت ربة منزل من الطابق الرابع في أبو النمرس، مما أسفر عن مصرعها، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أنها اختل توازنها أثناء توقفها ببلكونة شقتها، مما أدى لسقوطها، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من الطابق الرابع في أبو النمرس، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن ربة منزل، اختل توازنها مما أسفر عن سقوطها من بلكونة شقتها بالطابق الرابع، لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

