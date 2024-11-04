كوبا: إجلاء ما يقرب من 70 ألف شخص قبل هطول أمطار غزيرة

هافانا (أ ش أ)

أجلت السلطات فى كوبا أكثر من 66 ألف شخص من جوانتانامو فى اقصى شرق البلاد، قبل هطول أمطار غزيرة وشيكة تهدد المنطقة المتضررة بشدة بالفعل من اعصار اوسكار.

وذكرت شبكة راديو وتلفزيون بلجيكا "ار.تي.بي.اف" أن غالبية الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في سبع من البلديات العشر في مقاطعة جوانتانامو، التي تقع على بعد حوالي 1000 كيلومتر جنوب شرق هافانا، موجودون في سان أنطونيو ديل سور (13600) وإيمياس (أكثر من 2000)، حيث تسبب اعصار أوسكار في فيضانات تاريخية مخلفا ثمانية قتلى .

وكان معهد الأرصاد الجوية الكوبي قد حذر من تساقط "أمطار وعواصف رعدية باتجاه الطرف الشرقي للبلاد.

وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، تتم أيضا مراقبة منطقة الضغط المنخفض جنوب جامايكا، والتي يمكن أن تتطور إلى تكوين إعصاري خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وكتب الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل: "نراقب باستمرار حالة الأرصاد الجوية فى كوبا وتطورها المحتمل".

يذكر ان إعصار أوسكار من الفئة الأولى، الذي ضرب كوبا في 20 أكتوبر قبل أن يتحول إلى عاصفة استوائية، ترك جوانتانامو بتربة مشبعة وخزانات فارغة، مما زاد من خطر الفيضانات في العديد من البلديات في الإقليم.

ووفقا للأرقام الرسمية، تضرر أكثر من 12 ألف منزل، فضلا عن الطرق وما يقرب من 20 ألف هكتار من المحاصيل، وخاصة القهوة، بسبب أوسكار.

وتشهد كوبا أسوأ أزمة لها منذ التسعينيات، والتي تتميز بنقص الأدوية والوقود، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر، فضلا عن موجة غير مسبوقة من الهجرة منذ ثورة كاسترو عام 1959.

