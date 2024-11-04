كاليفورنيا تتجه إلى رفع أسعار البنزين بالرغم من وعود الانتخابات الأمريكية بخفضها

واشنطن (أ ش أ)

تتجه سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى جعل البنزين أكثر تكلفة للسائقين المحليين بعد تشديد قواعد الانبعاثات المقرر التصويت عليه هذا الأسبوع، وذلك قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى يركز فيها المتنافسان دونالد ترامب وكاميلا هاريس على وعود خفض أسعار الطاقة.

وقالت تقارير أمريكية إنه من شأن التصويت أن يعدل معيار الوقود منخفض الكربون في الولاية، وهو برنامج بدأ في عام 2011 بهدف تحفيز منتجي الوقود على تصنيع منتجات منخفضة الانبعاثات من خلال إنشاء سوق ائتمان الكربون بقيمة حوالي 2 مليار دولار.

وقد دعا الجمهوريون في المجلس التشريعي للولاية إلى تأخير مراجعة المعايير بسبب ارتفاع الأسعار، وأصدر زملاؤهم أعضاء الحزب في مجلس النواب دعوتهم الخاصة للتأخير.

وذكرت صحيفة "ديترويت نيوز" أنه نتيجة لمراجعة معايير الوقود، يمكن أن تتضخم أسعار الغاز في كاليفورنيا بمقدار 0.47 دولار أخرى للجالون الواحد اعتبارًا من عام 2025. ويستشهد آخرون بـ 0.65 دولار كتكاليف وقود إضافية في حالة موافقة مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا على المراجعة.

واعتبرت أن هذه المراجعة هي في الواقع مراجعة لأهداف خفض انبعاثات الوقود، ويهدف الاقتراح إلى رفع الهدف الخاص بخفض كثافة الكربون في الوقود من 20% إلى 30% بحلول عام 2030 ثم إلى 90% بحلول عام 2045.