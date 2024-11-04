عبد الفتاح البرهان: الشعب السودانى يواجه حربا استهدفت وجوده ومكونات دولته

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

أشاد الرئيس عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في السودان، بجهود الأمم المتحدة في دعم جهود السودان في تعزيز الهوية الوطنية للتحضر المستدام ودعمها لإنشاء برامج متسقة لتعزيز وتقوية استراتيجيات التخطيط الاستراتيجي، ودعم شعب السودان خلال جائحة كورونا والكوارث التي تحدثت مؤخرا من السيول والفيضانات، ونتمنى استمرار هذا الدعم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح النسخة المنتدي الحضري العالمي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تعلمون جميعا أن الشعب السوداني يواجه حربا استهدفت وجوده ومكونات دولته وحضارته وبنيته الأساسية ومكتسباتها التي كانت دائما لخدمة أشقاء السودان، وجسرا للتعاون والتواصل والبناء ونقل وتبادل المنابع، من قبل ميليشيا الدعم السريع الإرهابية التي استعانت بمرتزقة أجانب لتقويد الفترة الانتقالية، والسيطرة على السلطة، ودمرت الممتلكات العامة والخاصة وأقدمت على ممارسات قتل واغتصاب وسرقة ونهب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة.

وتابع عبد الفتاح البرهان: "القوات المسلحة السودانية عازمون على الحفاظ على الدولة السودانية وهزيمة هذا المخطط وإعادة تهيئة القطاع الحضري في السودان الذي تعرض للاستهداف من ميليشيا الدعم السريع في مرحلة ما بعد الحرب قريبا"، متابعا: "نثق في أن هذا المنتدي سوف يخرج بتوصيات واضحة تسهم في في مواجهة الخلل الذي يعاني منها النظام الدولي، وأخرت التقدم الجماعي في ملف التنمية المستدامة، ونعتبرها فرصة سانحة لتعزيز التعاون العالمي.. عبر بناء تحالفات قوية للأجندة الحضارية الجديدة ومعالجة التحديات العالمية".

وقال في نهاية كلمته: "اثق في توصيات هذه المنتدي ستكون داعمة للشعب السوداني في إعمار بلده وإحداث تنمية شاملة.. شكرا أشقاء السودان.. شكرا أصدقاء السودان.. وشكرا وصبرا شعب السودان.. صبرا شعب فلسطين".