طوارئ في غرف عمليات المرور بسبب سقوط أمطار بالقاهرة.. فيديو

كتب: عبد الرحمن سيد

أعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار بعدة مناطق في القاهرة، وتقلبات الطقس، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، واستقبال أي بلاغات خاصة بحوادث التصادم، بالطرق نتيجة تسقاط الأمطار.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور و الميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق

كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.