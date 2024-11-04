ضبط 8 أشخاص من بينهم 2 مصابين فى مشاجرة بالمراغة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة المراغة بين طرفين بسبب خلافات الجوار تم ضبط 8 من المشاركين في المشاجرة من بينهم 2 مصابين تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء صبى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بوجود مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة المراغة ووجود مصابين وتم السيطرة عليها وضبط المشاركين فيها.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوجود مشاجرة بين " طرف أول " علي م ح ع 53 سنة مدرس، و نجله أحمد 19 سنة بائع ، ونجلي عمومتهما أشرف ص ح ع 29 سنة بائع، وأحمد ر ح ع 32 سنة بائع مصاباً " بكدمات بالرأس والذراع الأيسر ".

وبين " طرف ثان "محمود ا م ع 56 سنة عامل، ونجله علاء 24 سنة بائع، ونجلي عمومتهما أحمد و ع ر 18 سنة عامل، وأحمد ع ع م 26 سنة عامل مصاباً " بكدمة بالذراع الأيسر ".

الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول السلاح المستخدم وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم تبادلا الإتهامات بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على الواقعة وتم العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.