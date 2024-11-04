اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2024 01:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط طالب قتل زميله بـ"مطواة" داخل إحدى مدارس بورسعيد

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 12:35 م
ضبط طالب قتل زميله بـ"مطواة" داخل إحدى مدارس بورسعيد المتهم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية بشأن تعدى طالب على آخر بسلاح أبيض بإحدى المدارس ببورسعيد، وإحداث إصابته التى أودت بحياته وفراره من المدرسة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان (طالب بمدرسة كائنة بدائرة القسم "مصاب بجرح طعنى") إثر تعدى (طالب ، بذات المدرسة) عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل المدرسة.

بالإنتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواه" كانت بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها وذلك حال تواجدهما بفناء المدرسة ولاذ بالهرب "بالقفز من أعلى سور المدرسة".. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة بمكان إختبائه بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، كما تم ضبط (السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.


 







قتل

طلاب

مدرسة

جرائم القتل




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة