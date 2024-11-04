ضبط شقيقين لاتهامهما بقتل سيدة وسرقة مشغولاتها الذهبية فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، القبض على شقيقين لاتهامهما يقتل سيدة داخل منزلها وسرقة مشغولاتها الذهبية بإحدى قرى المحافظة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على سيدة فى العقد التاسع من عمرها متوفاه وسرقة مشغولاتها الذهبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين أن السيدة عمرها 81 عاما وتقيم داخل منزلها وعثرت اهليتها عليها ملقاه داخل منزلها على سريرها ومسروق منها 3 غوايش ذهبية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض الواقعة، حيث تبين أن وراء الجريمة شقيقين يقيمان ذات القرية وقاما بقتلها خناقا بدافع السرقة ، وتم للقاء القبض عليهم وإحالة الواقعة لجهات التحقيق.



