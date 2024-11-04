اليوم السابع
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ضبط تجار مخدرات غسلوا 30 مليون جنيه في العقارات

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 07:15 م
ضبط تجار مخدرات غسلوا 30 مليون جنيه في العقارات حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين ، سيدة "لـ 2 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات) .

قدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مخدرات

غسل اموال

الداخلية

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