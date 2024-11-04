اليوم السابع
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شرطة الكهرباء تضبط 8 آلاف قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 10:58 ص
شرطة الكهرباء تضبط 8 آلاف قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة سرقة تيار كهربائي
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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كثفت أجهزة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (2428) قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (8809) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

ونجحت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط (425) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط (96) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.







حملات أمنية

ضبط متهمين

التصدي للجرائم

ضبط مخدرات

تهريب عملات

عملات أجنبية

الخدمات الشرطية

أخبار الحوادث



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