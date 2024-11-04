اليوم السابع
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حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات و بحوزته 200 طربة حشيش بالبحيرة

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 02:48 م
حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات و بحوزته 200 طربة حشيش بالبحيرة حبس - أرشيفية
البحيرة -ناصر جودة

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قررت نيابة مركز الدلنجات بالبحيرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية ضبطه بحوزته 200  طربة لمخدر الحشيش، بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، على أن يتم التجديد للمتهم فى المواعيد القانونية.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تلقت إخطارا  بورود معلومات تفيد بقيام " ا. م .ع  "  26 سنة عاطل مقيم  بمركز  الدلنجات،  بالاتجار وترويج مخدر الحشيش، متخذا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه  وبعد التأكد من صحة المعلومات المتوافرة، واستئذان النيابة العامة، بالدلنجات تم استهداف المتهم من قبل ضباط قطاع الأمن العام بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة.

وتم ضبط المتهم وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ من المال وهاتف محمول ، وبمواجه المتهم بما اسفر عنه محضر الضبط اعترف المتهم بحيازته المخدرات بهدف التجارة.

وبالعرض على النيابة العامة  قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد حبسه في المواعيد المقررة.







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