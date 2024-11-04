جوتيريش يعرب عن قلقه من إرسال قوات من كوريا الشمالية إلى روسيا

نيويورك (أ ش أ)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء إرسال قوات من كوريا الشمالية إلى الاتحاد الروسى، ونشرها المحتمل فى منطقة الصراع مع أوكرانيا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال الأمين العام ، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه "ستيفان دوجاريك"، إن هذا من شأنه أن يمثل تصعيدا خطيرا للغاية للحرب في أوكرانيا.. مشددا على ضرورة بذل كل جهد ممكن لتجنب أي تدويل لهذا الصراع.

وأكد الأمين العام دعمه لجميع الجهود الهادفة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في أوكرانيا، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة.