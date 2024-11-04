تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "فساد التموين" لـ1 ديسمبر المقبل

كتب عبد الله محمود

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بفساد التموين، لجلسة 1 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت بدأت منذ قليل، جلسة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب "فساد التموين"، والمتهم فيها مستشار وزير التموين وآخرين، بتهمة التلاعب في معدلات صرف السكر والزيت التموينى، داخل قفص الاتهام فى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية.

وكانت المحكمة أمرت في جلسة سابقة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقى المتهمين فى القضية.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينى، واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.