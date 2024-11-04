اليوم السابع: إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية»

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى يطلق الاستراتيجيتين الوطنيتين للمدن الذكية والتحضر الأخضر

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الرئيس السيسى يطلق الاستراتيجيتين الوطنيتين للمدن الذكية والتحضر الأخضر.. الرئيس يؤكد أمام المنتدى الحضرى العالمى بالقاهرة: الحرب الدائرة فى غزة ولبنان خير مثال على الخسائر الفادحة جراء إعلاء صوت الحرب والصراع على حساب السلام والاستقرار



الرئيس يرحب بالضيوف على أرض مصر.. ويؤكد: أنشأنا جيال جديدا من المدن يتبنى معايير الاستدامة والذكاء الرقمى.. والدول تتكبد خسائر فادحة نتيجة إعلاء صوت الحرب والصراع.. العالم يواجه أزمات دولية متلاحقة وحروبا لها تداعيات مدمرة.. والمعاناة اليومية لشعوب دول بالمنطقة تتطلب استجابة فورية وفعالة لوقف نزيف الدماء والدمار والشروع فى البناء والتنمية

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