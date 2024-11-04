القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء على زوجته فى منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

تسببت خلافات أسرية بين عامل وزوجته، إلى اعتداءه عليها بالضرب، والتسبب في إصابتها بعدة جروح، في منشأة القناطر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نقل ربة منزل إلى المستشفى بها عدة إصابات، نتيجة تعرضها لاعتداء في منشأة القناطر.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن زوج المجني عليها وراء الاعتداء عليها، نتيجة خلافات أسرية بينهما، وبضبطه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

