السجن المشدد 15 سنة لمتهمين باستعراض القوة فى مصر القديمة

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهمين باستعراض القوة بالسجن 15 سنة، ومعاقبة آخر بالحبس سنة بتهمة إحراز سلاح في مصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة استعرض القوة واستخدموا العنف ضد المجني عليهم، ملوحين به قبل كافة شاغلي سوق الغلال بسوق ساحل أثر النبي ، إذ عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه، وكافة العاملين بسوق الغلال تنكيلاً بهم وانتقاما منهم على سابقة محاولتهم الإمساك بالمتهم الأول، مساعدة ومناصرة قوات الشرطة.

قاصدين بذلك فرض سطوتهم على منطقة سوق ساحل أثر النبي ، فنسجوا في سبيل بلوغ مقصدهم مخططاً إجرامياً محكماً حلقاته تقاسموا خلاله الأدوار فيما بينهم ، وأعدوا لإنفاذه أسلحة نارية (بندقية آلية ، طبنجة ، بندقية خرطوش، فرد خرطوش وذخائرها ودراجة نارية وسيلة لتنقلهم)، وسعوا إلى حيث أيقنوا وجود خصومهم بسوق الغلال، وما أن وطأت أقدامهم مسرح الجريمة حتى بادر المتهمان الأول والثاني السابق الحكم عليهما بإطلاق الأعيرة النارية حال تأمين المتهم الثالث لهما مستخدمين الأسلحة النارية حيازتهم، مستهدفين بها حوانيت بيع الغلال قاصدين إزهاق روح المجني عليهم.



