السجن المشدد من 7 لـ 10 سنوات لمتهمين فى قضايا اتجار بالمخدرات بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيل، وأحمد محمد صادق، وأمانة سر مرقص نبيل، وخالد محمد عبدالغني، ومحمد مصطفي هارون، بالسجن المشدد على 7 متهمين بالاتجار فى المخدرات بين 7 إلى 10سنوات، والغرامة 100 آلاف جنية، ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصارف الجنائية، بتهمة حيازة المخدرات والاتجار بها.

كما أصدرت المحكمة أحكاما ببراءة 7 أشخاص آخرين من الاتهامات الموجهة إليهم، بحيازة المواد المخدرة، والأسلحة النارية غير المرخصة.

وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين جميعا إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم في قضايا متنوعة ما بعض حيازة المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة، مطالبا بتطبيق مواد قانون الجنايات عليهم.