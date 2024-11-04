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خلال كلمته بالمنتدى الحضري العالمي..

الرئيس الفلسطينى: الاحتلال دمر 80% من غزة وخلف أكثر من 150 ألف شهيد ومصاب

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 05:34 م
الرئيس الفلسطينى: الاحتلال دمر 80% من غزة وخلف أكثر من 150 ألف شهيد ومصاب الرئيس الفلسطينى محمود عباس
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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قال محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إن دولة فلسطين تشارك هذا العام في المنتدى الحضري العالمي في ظل الدمار وجرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم سرقة الأرض والموارد الطبيعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

أضاف عباس، في كلمته بالمنتدى الحضري العالمي: "هذا يفرض علينا تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية الحضرية المستدامة في أكثر من 60% من أراض الضفة الغربية، وكامل مدينة القدس الشرقية، حيث جرى تدمير أكثر من 80% من مساكن ومرافق ومستشفيات ومدارس قطاع غزة، علاوة على استشهاد وجرح أكثر من 150 ألف فلسطيني".

وتابع رئيس فلسطين: "إن المجتمع الدولي مطالب بوقف دولة الاحتلال عند حدها ومحاسبتها ومعاقبتها على جرائمها، وتصرفاتها كأنها سلطة فوق القانون الدولي، ونحن الوحيدون في العالم الأعضاء المراقبون في الأمم المتحدة، ونريد أن تكون أعضاء كاملين مثل باقي العالم، ولقد حان الوقت بعد مرور أكثر من عام على الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وأمريكا استعملت الفيتو 3 مرات لمنع وقف إطلاق النار".

واستكمل: "نتقدم بالشكر الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافته الكريمة ورعايته لهذا المؤتمر، والشكر موصول للأمم المتحدة وجميع المنظمين لهذا المنتدى الهام الذي نتمنى له النجاح والتوفيق".

 







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