الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن جهود مصر في التنمية الشاملة

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

شهدت فعاليات افتتاح المنتدي الحضري العالمي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن جهود التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية.

وانطلقت أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي«WUF12»، المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، والذي يُقام في مصر بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة. كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمشاركة وفود أممية ودولية رفعية المستوى ، ليوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معالجة قضية التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية.

وأقيمت اليوم احتفالية لرفع علمَي جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة إيذاناً بافتتاح فعاليات اليوم الأول للمنتدى الحضري العالمي الذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.