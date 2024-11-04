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الرئيس السيسي: مصر أنشأت جيلا جديدا من المدن يتبنى معايير الاستدامة والذكاء الرقمى

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 05:45 م
الرئيس السيسي: مصر أنشأت جيلا جديدا من المدن يتبنى معايير الاستدامة والذكاء الرقمى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر حققت في السنوات الماضية إنجازات كبيرة في مجالات العمران والتنمية الحضرية بما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية "رؤية مصر 2030"، حيث تم تنفيذ مبادرات ومشاريع ضخمة على رأسها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والمناطق العشوائية، ومبادرة تكافل وكرامة لدعهم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا ومبادرة سكن لكل المصريين التي تعد أكبر مشروع إسكان اجتماعي موجه لمحدودي الدخل في مصر والعالم بأسره.

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته بافتتاح المنتدى الحضري العالمي، أن مصر قامت بإنشاء جيل جديد من المدن يتبنى معايير الاستدامة والذكاء الرقمي، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، ضمن 22 مدينة آخرى، تم بناؤها بشكل متزامن في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تدشين مشروعات لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة وغير الآمنة فضلا عن تحديث وسائل النقل والمواصلات".

 







المنتدى الحضرى العالمى

المنتدى الحضرى

افتتاح المنتدى الحضرى

المنتدى الحضرى العالمى 2024

المنتدى الحضرى العالمى 12

المنتدى الحضرى العالمى مصر

المنتدى الحضري العالمي القاهرة

الرئيس السيسى يفتتح المنتدى الحضرى

ضيوف المنتدى الحضرى

موعد المنتدى الحضرى العالمى

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الرئيس السيسي




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