الرئيس السيسي: مصر أنشأت جيلا جديدا من المدن يتبنى معايير الاستدامة والذكاء الرقمى

كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر حققت في السنوات الماضية إنجازات كبيرة في مجالات العمران والتنمية الحضرية بما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية "رؤية مصر 2030"، حيث تم تنفيذ مبادرات ومشاريع ضخمة على رأسها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والمناطق العشوائية، ومبادرة تكافل وكرامة لدعهم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا ومبادرة سكن لكل المصريين التي تعد أكبر مشروع إسكان اجتماعي موجه لمحدودي الدخل في مصر والعالم بأسره.

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته بافتتاح المنتدى الحضري العالمي، أن مصر قامت بإنشاء جيل جديد من المدن يتبنى معايير الاستدامة والذكاء الرقمي، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، ضمن 22 مدينة آخرى، تم بناؤها بشكل متزامن في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تدشين مشروعات لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة وغير الآمنة فضلا عن تحديث وسائل النقل والمواصلات".