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الرئيس السيسى: يجب حشد الجهود والإرادة السياسية لإحلال السلام ووقف النزاعات

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 05:56 م
الرئيس السيسى: يجب حشد الجهود والإرادة السياسية لإحلال السلام ووقف النزاعات الرئيس السيسى
كتب أحمد عبد الرحمن - محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هذه النسخة من المنتدى الحضرى العالمى تأتي في وقت حاسم، يواجه فيه العالم أزمات دولية متلاحقة.. وحروبا لها تداعيات مدمرة، على المدن والتجمعات السكانية، وعلى كل مناحى الحياة فيها.

وتابع خلال كلمته في المنتدى الحضرى العالمى: "وهو ما يستدعى حشد الجهود والإرادة السياسية، لإحلال السلام ووقف النزاعات والصراعات، وتركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة الإعمار والبنـاء، إذ يستحيل البدء فى أى خطوات جادة، لمواجهة التحديات الحضرية، فى مجتمعات تعانى من الحروب والاقتتال، والنزوح والمجاعة والمرض".

 







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