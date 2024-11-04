اليوم السابع
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على كل المستويات..

الرئيس السيسى يؤكد لـ"البرهان" استمرار الدعم المصري للسودان الشقيق

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 07:46 م
الرئيس السيسى يؤكد لـ"البرهان" استمرار الدعم المصري للسودان الشقيق الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية عشر للمؤتمر الحضري العالمي المنعقد بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تضمن تأكيد قوة ورسوخ الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي.

 

وفي هذا الإطار حرص الرئيس على تأكيد استمرار الدعم المصري للسودان الشقيق على المستويات كافة، للخروج من الأزمة التي يمر بها، مشدداً على الموقف المصري الثابت والساعي لوقف إطلاق النار وحقن دماء الأشقاء في السودان، ومستعرضاً الجهود المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية الدافعة في هذا الاتجاه.







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