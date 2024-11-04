اليوم السابع
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الإثنين، 04 نوفمبر 2024 10:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الإيطالي يشيد بدور القوات المسلحة العاملة في مهام دولية

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 09:03 م
الرئيس الإيطالي يشيد بدور القوات المسلحة العاملة في مهام دولية الجيش الايطالى
أ ش أ

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أشاد الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا بدور القوات المسلحة الإيطالية في العديد من المهام الدولية مثل الشرق الأوسط في إطار تدعيم قيم الاحترام والتعاون في القانون الدولي، وتخفيف معاناة السكان المتضررين من الأزمات الإنسانية وتعزيز احترام الحقوق الإنسانية.


ووضع ماتاريلا أكاليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة الاحتفال بيوم الوحدة الوطنية والقوات المسلحة.


حضر الاحتفال رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى ووزير الدفاع جيدو كروسيتو وكبار المسئولين حيث تم استعراض الوحدات المنتشرة.


وشهد الاحتفال - في ساحة سان ماركو - استعراضا جويا تابعا للقوات الجوية الإيطالية وسط تواجد المئات من المواطنين من مختلف الأعمار.







الرئيس الإيطالي

القوات المسلحة الإيطالية

ايطاليا

الشرق الاوسط




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