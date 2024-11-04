الدفاع الروسية: تدمير مصفاة نفط مخصصة لتزويد القوات الأوكرانية بالوقود

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات التابعة لها، دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية، مصفاة نفط مخصصة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، بالإضافة لتدمير البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومنشآت الطاقة، ومراكز إنتاج وتخزين القوارب المسيرة الأوكرانية.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - إن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية وجه ضربات للبنية التحتية، للمطارات العسكرية، ومنشآت الطاقة، ومصفاة للنفط، مستخدمة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، ومواقع تخزين القوارب المسيرة، وتجمعات للقوى البشرية، والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة".

وأضافت أن وحدات من مجموعة قوات الشرق، قامت بتحسين تمركزها على طول خط التماس القتالي، ودحرت تشكيلات اللواء 37 من مشاة البحرية، ولواء الدفاع الأرضي 123، في مناطق أوسبينوفكا وأوستروفسكوي وفيليكايا نوفوسيلكا ورازدولنوي في دونيتسك.

وأشارت الوزراة إلى أنه تم صد ثلاث هجمات مضادة من قبل تشكيلات اللواء الميكانيكي 23 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 123، وبلغت الخسائر ما يصل إلى 110 عسكريين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع سيارات، ومدفعي قيصر ذاتيي الدفع فرنسيي الصنع.

