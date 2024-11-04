الاحتلال يشدد إجراءاته الأمنية على قائد قاعدة "نيفاتيم" بعد محاولة اغتياله

وكالات

قال مصدر أمني إسرائيلي، في تصريحات خاصة إلى "إيران إنترناشيونال"، شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه تم وضع قائد قاعدة "نيفاتيم" الجوية، التي كانت هدفاً لهجوم صاروخي إيراني مؤخراً، تحت الحماية الأمنية بعد إحباط مؤامرة إيرانية لاغتياله.

وأضاف: "هذا ليس إجراءً عادياً يتم اتخاذه مع الجميع، بل يقتصر على من يتعرض لتهديدات مثل رئيس الأركان وقائد سلاح الجو، لكنهم الآن وفروا الحماية له ولعائلته بعد تعرضه للخطر".

وكشف المصدر أن القائد كان من بين الأهداف التي استهدفتها خلية مدعومة من إيران تتكون من إسرائيليين من أصل أذري، اعتقلوا الشهر الماضي بعد سنوات من التعاون مع عملاء إيرانيين لجمع المعلومات عن المواقع العسكرية والأهداف الاستراتيجية والشخصيات البارزة.

وأوضح المصدر، الذي يعمل تحت ظروف أمنية مشددة، قائلاً: "عادة ما تُجرى تقييمات أمنية لهؤلاء الأشخاص لمعرفة مدى نشاطهم وعائلاتهم على الإنترنت".