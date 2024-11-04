إعلام عبرى: من الممكن التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب فى لبنان خلال أسبوعين

محمد جمال

قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر سياسى، إنه من الممكن التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب فى لبنان فى غضون أسبوعين.

يذكرأن، اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، إلى إلغاء زيارة إلى بلدة "المطلة" على الحدود مع لبنان، وهو في طريقه لها، وذلك بعد انفجار طائرة بدون طيار.



وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن الطائرة انفجرت في المطلة قبل نحو 20 دقيقة من وصول نتنياهو المُقرر لها.



وعلق مكتب نتنياهو على التقارير التي تفيد بأنه اختار عدم مقابلة سكان شمال إسرائيل وإلغاء الزيارة بقوله: "على النقيض من التقارير الكاذبة في وسائل الإعلام، لم يطلب رئيس الوزراء نتنياهو إلغاء زيارته إلى المطلة اليوم".



وأشار المكتب إلى أن العكس هو الحقيقة، حيث طلب نتنياهو مرارًا وتكرارًا زيارة عمق الميدان، لكنها السلطات الأمنية هي من منعته من ذلك.



وقام نتنياهو اليوم بجولة على الحدود اللبنانية برفقة ضابط القيادة الشمالية الجنرال أوري جوردين وقائد الفرقة 91 البريجادير جنرال شاي كليبر وضباط الوحدات.



وأجرى نتنياهو تقييما للوضع مع القادة حول الوضع العملياتي، وكذلك خطط الدفاع والهجوم لمواصلة النشاط في القطاع الشمالي.



كما التقى نتنياهو بقادة احتياطيين من لواء ناحال الشمالي (228) وتحدث معهم عن القتال حتى الآن.