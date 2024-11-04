إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد،إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس- السلام، أمام بنزينة التعاون بعد الطريق الإقليمى بمحافظة الشرقية.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس بوصول 5 أشخاص مصابون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق بلبيس السلام، ما أسفر عن إصابة كل من " محمود ا م" 48 عاما مقيم العدلية و" أحمد م م"24 عاما مقيم سندنهور، و" سعد س ع " 19 عاما مقيم سندنهور، و" أحمد م م" 19 عاما مقيم سندنهور، و" رجب ح م" 22 عاما مقيم سندنهور، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.
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