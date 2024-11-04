اليوم السابع
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إجراءات أمنية مشددة في واشنطن قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 11:03 م
إجراءات أمنية مشددة في واشنطن قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الشرطة الأمريكية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، إجراءات أمنية مشددة قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر انطلاقها الثلاثاء بالتوقيت المحلي.


وتعمل شرطة واشنطن العاصمة على زيادة دورياتها في المناطق في وسط المدينة وبالقرب من البيت الأبيض في يوم الانتخابات، على الرغم من أن المسؤولين يقولون إنه لا توجد تهديدات موثوقة معروفة للعاصمة الوطنية، بحسب " أسوشيتد برس".


وقالت رئيسة شرطة العاصمة باميلا سميث للصحفيين، الإثنين، إن زيادة الدوريات هي "إجراء وقائي". وأضافت أن الشرطة ستستخدم أيضًا طائرة هليكوبتر وطائرات بدون طيار لمراقبة المناطق في وسط المدينة. وستعمل الشرطة من مركز قيادة جديد لتنسيق الوكالات الأخرى والاستجابة للأحداث من أسبوع الانتخابات حتى التنصيب في يناير.

بعد مرور أربع سنوات على قيام حشد من أنصار دونالد ترامب بمهاجمة مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير 2021، يقول مسؤولو العاصمة إنهم يرحبون بالاحتجاجات السلمية ولكنهم لن يتسامحوا مع العنف.

وقال سميث "سنحاسب جميع المخالفين"، وأضاف "لن نتسامح مع تدمير الممتلكات، ولن نتسامح مع التهديدات للسلامة العامة وكذلك العملية الانتخابية"







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