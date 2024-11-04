أمن قنا يضبط "مستريح جديد" بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين

قنا صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط شخص بتهمة الاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بحجة تشغيلها.

وحرر عدد من مواطنين بقنا محضر ضد أحد الأشخاص بقرية فى مركز دشنا، بتهمة النصب عليهم فى مبالغ مالية وصلت إلى 16 مليون جنيه بحجة تشغيلها.

قال رفعت محمود، أحد الضحايا، أن بداية الموضوع تواصل المتهم والتردد عليه فى مكتب شحن خاص به، وعرض عليه العمل فى مجال تحويل الأموال والحصول على نسبة 1% مقابل ذلك حتى وصل المبلغ فى النهاية إلى أكثر من 500 ألف جنيه وانقطع بعدها عن سداد الأرباح أو رد المبلغ له.

وأوضح مصطفى محمود، أحد الضحايا، إنه يعمل فى التجارة وتعرف على المتهم فى قرية أبو دياب ثم أصبحت بينهم معاملات مالية مقابل الحصول على نسبة من ذلك، وكان الأمر يسير بشكل منتظم حتى وصل المبلغ المستولى عليه إلى 2 مليون و800 ألف جنيه.

وتابع مصطفى، أنه فى أحد الأيام تواصل معه ثم أخبره أنه تعرض لحادث وفقد الذاكرة وبعد محاولات وجلسات عرفية أقر بأنه استولى على تلك المبالغ ولكنه لم يسترجع شيئا منها وحرر هو وعدة أشخاص محضر بذلك.

وكان قد حرر عدد منهم محضر 126 لسنة 2024 جنح اقتصادية دشنا ضد المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الواقعة.