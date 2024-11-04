أخبار 24 ساعة..وزير التعليم: لا يوجد نظام تعليمى فى العالم بدون كراسة الحصة

سلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير التعليم: لا يوجد نظام تعليمى فى العالم بدون كراسة الحصة
وزير التعليم يقدم العزاء لأسرة الطالب محمد عمر.. ويؤكد: لن نقبل بتكرار الحادث
وزير التعليم: تطوير مناهج الدين الإسلامي والمسيحى والقيم المشتركة
وزير التعليم العالى: زيادة الملتحقين بمجالات الذكاء الاصطناعى بالجامعات 40%
وزارة الأوقاف توزع 40 طنا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بـ20 محافظة
وزير التعليم: القيادة السياسية تقدم دعما غير مسبوق لتطوير التعليم
وزارة الصحة تكشف 8 نصائح مهمة للحماية من أمراض الشتاء
مديريات التعليم توجه بتحصيل المصروفات الدراسية من الطلاب المتأخرين فى السداد
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