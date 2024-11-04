أخبار 24 ساعة..وزير التعليم: لا يوجد نظام تعليمى فى العالم بدون كراسة الحصة

محمود طه حسين

سلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير التعليم: لا يوجد نظام تعليمى فى العالم بدون كراسة الحصة