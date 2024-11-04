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أخبار 24 ساعة..وزير التعليم: لا يوجد نظام تعليمى فى العالم بدون كراسة الحصة

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة..وزير التعليم: لا يوجد نظام تعليمى فى العالم بدون كراسة الحصة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف
محمود طه حسين

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سلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:  

وزير التعليم: لا يوجد نظام تعليمى فى العالم بدون كراسة الحصة

وزير التعليم يقدم العزاء لأسرة الطالب محمد عمر.. ويؤكد: لن نقبل بتكرار الحادث
وزير التعليم: تطوير مناهج الدين الإسلامي والمسيحى والقيم المشتركة
وزير التعليم العالى: زيادة الملتحقين بمجالات الذكاء الاصطناعى بالجامعات 40%
وزارة الأوقاف توزع 40 طنا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بـ20 محافظة
وزير التعليم: القيادة السياسية تقدم دعما غير مسبوق لتطوير التعليم

 







وزير التربية والتعليم

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اخبار مصر




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