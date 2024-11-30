ما هى فطريات الكلى وكيف تكتشف إصابتك بها؟

كتبت فاطمة ياسر

فطريات الكلى هي عدوى تصيب الكلى والمسالك البولية، ويمكن القضاء عليها بالعلاج في الوقت المناسب، تعرف على الأسباب والأعراض والنصائح الوقائية، لعلاج مشكلة نزول الدم في البول وفقا لموقع hindustantimes.

تُعرف العدوى الفطرية في الكلى أو المسالك البولية باسم فطريات الكلى، و يمكن أن تكون فطريات الكلى، التي تسببها أنواع متعددة من الفطريات، مؤلمة ولها آثار خطيرة على الصحة، وهناك أشكال مختلفة من الفطريات التي يمكن أن تصيب الكلى.

ما هي أسباب فطريات الكلى؟

يمكن أن تصاب الكلى بعدوى فطرية بطرق مختلفة، والطريقة الأكثر شيوعًا هي انتشار العدوى الفطرية من مكان آخر مثل الرئتين عبر مجرى الدم، ومع ذلك، فمن الممكن أن تصيب العدوى الفطرية الكلى في المقام الأول وتظهر الأعراض.

العلامات المبكرة لفطريات الكلى التي يجب معرفتها:

إن اكتشاف العلامات المبكرة وبدء التشخيص المناسب أمر ضروري لإدارة فطريات الكلى من أن تصبح شديدة، فالأعراض الشائعة مثل حرقان البول، والألم أثناء التبول، وألم أسفل البطن، ووجود دم في البول يمكن أن تشير إلى احتمالية الإصابة بعدوى المسالك البولية، و يمكن أن تؤدي التحقيقات الإضافية والارتباط السريري من قبل الطبيب المعالج إلى احتمالية وتأكيد وجود عدوى فطرية في الكلى.

ومع ذلك، فإن وجود الفطريات في البول لا يشير دائمًا إلى وجود عدوى فطرية. فإن مجرد وجود خلايا الخميرة في البول أو وجود نمو فطري في عينة بول واحدة دون أي سمات للعدوى لا يستدعي العلاج دائمًا. ومع ذلك، إذا كان لدى المرضى عوامل خطر ويحتاجون إلى بعض التدخلات البولية، أو أجريت لهم عملية زرع كلية، فيمكن إخضاعهم لعلاج مضاد للفطريات".

ما هي التدابير الوقائية الواجب اتخاذها؟

قد تبدو فطريات الكلى مخيفة، ولكن مع التشخيص والعلاج المناسبين، يمكن القضاء عليها. فيجب على المرضى التأكد من المتابعة المنتظمة في الوقت المناسب مع أطبائهم، ويجب على أطباء الكلى وأخصائيي الأمراض المعدية ضمان العلاج الكافي والكامل. يمكن أن يؤدي الفشل في القضاء على العدوى الفطرية إلى تكرار العدوى، وإصابة الكلى مما يتسبب في ندبات أو أضرار طويلة الأمد"