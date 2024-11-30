للأم المرضع.. أكلات تجنبيها إذا كان طفلك يعانى من المغص

كتبت مروة محمود الياس

عند إرضاعك لطفلك رضاعة طبيعية، عليك على الدوام الانتباه إلى نظامك الغذائى الصحى، الذى يجب أن تتوافر فيه كل النوعيات الصحية من الغذاء، والمتكاملة، فضلا عن البعد عن كل ما يمكن أن يزعج معدة الطفل الرضيع، فصحته وسلامته وسلامة أمعائه تتأثر وبشدة بنوعية الطعام الذى تلجأين لتناوله.

وفقا لتقرير نشر في موقع babocush، فإن جهاز الطفل الهضمى غير المكتمل هو ما يجعل المغص يزوره بين الحين والآخر، فضلا عن إصابة بالبعض منهم بارتجاع في المرىء، أو حساسية غذاء معينة، أو مشكلات في توازن البكتيريا في الأمعاء خلال الستة أشهر الأولى في حياتهم.

وفقا للتقرير فإن الرضيع يتأثر بالنظام الغذائى للأم بشكل مباشر، لذا عليها الابتعاد عن بعض النوعيات من الأكلات إذا كانت تلاحظ إصابة بالطفل بالمغص المتكرر وتقلصات المعدة الكثيرة: