للأم المرضع.. أكلات تجنبيها إذا كان طفلك يعانى من المغص

عند إرضاعك لطفلك رضاعة طبيعية، عليك على الدوام الانتباه إلى نظامك الغذائى الصحى، الذى يجب أن تتوافر فيه كل النوعيات الصحية من الغذاء، والمتكاملة، فضلا عن البعد عن كل ما يمكن أن يزعج معدة الطفل الرضيع، فصحته وسلامته وسلامة أمعائه تتأثر وبشدة بنوعية الطعام الذى تلجأين لتناوله.
وفقا لتقرير نشر في موقع babocush، فإن جهاز الطفل الهضمى غير المكتمل هو ما يجعل المغص يزوره بين الحين والآخر، فضلا عن إصابة بالبعض منهم بارتجاع في المرىء، أو حساسية غذاء معينة، أو مشكلات في توازن البكتيريا في الأمعاء خلال الستة أشهر الأولى في حياتهم.
وفقا للتقرير فإن الرضيع يتأثر بالنظام الغذائى للأم بشكل مباشر، لذا عليها الابتعاد عن بعض النوعيات من الأكلات إذا كانت تلاحظ إصابة بالطفل بالمغص المتكرر وتقلصات المعدة الكثيرة:
- حليب البقر بكميات كبيرة.
- البيض بكميات كبيرة.
- الجلوتين الذى تحتووى عليه الحبوب والقمح والشوفان والشعير.
- الثوم والبصل كذلك من نوعيات الطعام التي يجب تجنبها إذا كان الطفل يعانى من مغص شديد.
- المشروبات الغنية بالكافيين من المشروبات غير المفضلة في فترة الرضاعة بشكل عام.
- بعض أنواع الفاكهة يمكنها أن تؤثر بشكل كبير على معدة الطفل، وتزيد من فرص الإصابة بالغازات والتقلصات، منها: الخوخ والبطيخ والمشمش وغيرها.
- وعليك بزيارة المختص الذى يحدد مشكلة الطفل الذى يعانى الغازات وآلام البطن باستمرار.
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