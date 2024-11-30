رئيس الوزراء: 24 مشروعا بقطاع الصحة نفذت فى 11 محافظة بتكلفة 7.34 مليار جنيه

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المدينة الطبية بمعهد ناصر سيكون المشروع الأضخم على مستوى وزارة الصحة.

وأوضح إنه على مدار الـ 10 سنوات تم تنفيذ 1220 مشروعا جديدا فى مشروعات الصحة بالمحافظات، موضحا أن 54 مشروعا سيتم إدخالهم الخدمة اعتبارا من العام المالى القادم.

ولفت إلي أن هناك 24 مشروعا تم تنفيذها في 11 محافظة منذ عام 2022 إلى 2024 بتكلفة قدرها 7.34 مليار جنيه، مضيفا أن عدد المشروعات المتوقع الانتهاء منها في العام المالي (2024-2025) في 11 محافظة تبلغ 20 مشروعا بطاقة استيعابية 2649 سريرا بتكلفة 10.7 مليار جنيه.

عبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بتفقده عدد من المنشآت الصحية، مؤكدا أن كل مشروع منهم هو صرح طبي، لافتا إلي أن هناك مستشفيات لم تكن يد التطوير قد امتدت إليها.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر معهد ناصر، أن مستشفي هرمل ضمن الشراكة مع المستشفيات العالمية .